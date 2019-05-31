Didim'de eski Köy Hizmetleri Kampı tarih oluyor

Aydın'ın Didim ilçesinde, bir zamanlar Köy Hizmetleri Kampı olarak hizmet veren ve yıllar önce boşaltılan hazine arazisindeki metruk binalar yıkılıyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde, bir zamanlar Köy Hizmetleri Kampı olarak hizmet veren ve yıllar önce boşaltılan hazine arazisindeki metruk binalar yıkılıyor.



Mülkiyeti hazineye ait, Didim Merkez Göllüdam mevkiindeki 12662 ve 1007 parseldeki yer alan terk edilmiş haldeki binaların sahiplenilmesinin ardından Didim Kaymakamlığınca alınan yıkım kararı doğrultusuna Didim Belediyesi ekiplerince binaların yıkımına başlandı.



Bilindiği üzere Maliye Bakanlığının 4 Nisan 2013 tarih ve 10823 sayılı yazısı ve Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün 28 Aralık 2006 tarihli onayı ile Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Revizyon Çevre Düzenleme planı yapılıp Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen 12662 ve 1007 Parseldeki yerler tahsise çıkmış ve tahsis işlemlerini alan firmaların yatırım yapmamasından dolayı bölge atıl olarak kalmıştı.



Bölgedeki atıl haldeki binaların ise İmar Affı yasasına dayandırılarak, kimliği belirsiz kişilerce Yapı kayıt belgesi alınması ve bu konuyla ilgili olarak maddi menfaat sağlandığı iddialarının duyulmasının ardından Didim Kaymakamlığı ve Mal Müdürlüğü harekete geçti. İki parselde bulunan 21 bina ile 2 sosyal tesis için Didim Belediyesi ekipleri yıkım çalışmalarına başladı.



Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcısı ve aynı zamanda İmar Müdürü Öznur Gündoğan ile birlikte yıkım yapılacak yerleri inceleyerek yapılması gerekenlerle ilgili talimatlar verdi. Başkan Atabay, açıklamalarında şunları kaydetti;"Burası kırık içi denilen mevkide ve köy hizmetlerinin boşalttıktan sonra metruk kalan binaları bunlar Maalesef vatandaşlar imar barışını fırsat bilip buraları yani birileri, bir ekip diyorum bunlara bir suç çetesi Organize çalışıyorlar, ilçemizin bazı yerlerinde aynı hareketi yapıyorlar. Buraları maalesef bir şekilde vatandaşlara pazarlıyorlar. Yapılabilecek olabilecek bir şey değil ama maalesef vatandaşımız da para verirken neyin ne olduğunu araştırmıyor. Bizde yapı kayıt belgeleri nasıl alınıyor, İmar barışına kim girmiş kim düzenlemiş bu işi, bu konuda tabii ki vatandaşlar suç duyurusunda bulunacaktır bu yıkım işinden sonra Çünkü canları yanacak para vermişler. Tabii ki yasal olarak takibini yapıyoruz. Tabii bu işi düzenleyenler organize ekip kendilerini takip ediyoruz, elimizdeki doneleri birleştirdiğimizde suç duyurusunda bulunacağız. Kaymakamlık ve Milli Emlak'ta işi takip ediyor. Biz de bunların tekrardan kullanılmaması için yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu binalar zaten can güvenliğini de tehlikeye atacak binalar, o yüzden yıkılıyor. 21 adet bina var ve 2 sosyal tesis var. Hepsi yıkılacak. Bu binalarda durulması bile tehlikeli olan binalar. Biz bunları yıkıp ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz"



Didim Belediyesi Zabıta ekipleri de yıkım çalışmalarını takip ederken, yıkım çalışmalarının tüm binalarda yapılacak. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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