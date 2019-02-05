Son Dakika Haberleri: Didim'de Esnaf Dükkan Kapatıyor

Didim'de Esnaf Dükkan Kapatıyor

6 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, müşteri bulamayan birçok esnafın dükkanını kapattığı bildirildi.

Didim'de Esnaf Dükkan Kapatıyor, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, müşteri bulamayan birçok esnafın dükkanını kapattığı bildirildi.

Didim'de aralarında büyük alışveriş merkezlerin de yer aldığı bir çok esnafın müşteri olmadığı için kepenk kapattığını ifade eden esnaf Özlem Güntaş, ilçenin turizme açık bir bölge olduğu, sezonun 5- 6 ay ile sınırlı kalması, yılın kalan diğer ayların da çoğu turizme dönük çalışan esnafın mağdur olduğunu belirtti. İlçenin yeterince tanıtılmadığını öne süren Güntaş, yıllardır ilçede turizmin çeşitlendirilmesine sezonun 8- 9 aya uzatılmasına yönelik projelerin hazırlandığı, ancak bunların bir türlü uygulamaya geçilmediğini ifade etti.

Son zamanlarda döviz kuru ve enflasyonda ki yükseliş, vatandaşın alım gücünü düşürdüğü, ilçe merkezinde çarşı esnafın da zor anlar yaşadığı belirten Güntaş, ilçede çoğu esnafın müşteri kaybettiğinden kepenk kapattığına tanık olduklarını sözlerine ekledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:03 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, Ekonomi
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