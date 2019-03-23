Son Dakika Haberleri: Didim'de Ev Yangını

Didim'de Ev Yangını

37 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evin mutfak bölümünde çıkan yangında hasar oluştu.

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Aydın'ın Didim ilçesinde bir evin mutfak bölümünde çıkan yangında hasar oluştu.

Efeler Mahallesinde bir apartmanın 3. katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Evde hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:15 Kaynak: AA

Efeler, Aydın, Didim, Güncel
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