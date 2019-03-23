Didim'de Ev Yangını
37 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde bir evin mutfak bölümünde çıkan yangında hasar oluştu.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde bir evin mutfak bölümünde çıkan yangında hasar oluştu. Efeler
Mahallesinde bir apartmanın 3. katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Evde hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:15 Kaynak: AA
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