Didim'de ev yangını
2 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:33 Kaynak: AA
'ın Didim
ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Hisar Mahallesi'nde Hasan Parlak
'a ait binanın birinci katındaki evin mutfak bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.
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