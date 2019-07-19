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Didim'de ev yangını

2 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Hisar Mahallesi'nde Hasan Parlak'a ait binanın birinci katındaki evin mutfak bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.
Didim'de ev yangını
Hasan Parlak, Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 04:33 Kaynak: AA
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