Didim'de festivale katkı sağlayanlar onurlandırıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde, Ekim ayında düzenlenen 4. Uluslararası Zeytin Festivali etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür belgesi verildi.



Didim Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Mehmet Türköz, ilçede zeytin varlığında önemli artışların olduğunu belirtti. Türköz, el birliğiyle her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek zeytin festivallerin daha da geliştirilmesi halinde gerek bölgede üretimi yapılan zeytin ve zeytinyağı gerekse turistik ilçenin tanıtımın da önemli katkı sağlayacağını ifade etti.



Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası işbirliğiyle Ekim ayı içerisinde tarihi Apollon Tapınağı çevresinde düzenlenen 4. Uluslararası Zeytin Festivali etkinliğinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ve katılım belgesi verildi. - AYDIN