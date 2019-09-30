Didim'de FETÖ operasyonu; 24 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında polisin yaptığı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Büro Amirliğince yapılan çalışmalar kapsamında 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra haklarında FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında soruşturmalar yapılan şahısların, cezaevlerinden çıktıktan sonra FETÖ/PDY Terör örgütünü elebaşının talimatlarına uyarak yeniden yapılandıkları belirlendi. Şahısların terör örgütüne finansal destek sağladıkları ve örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen 27 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda, (24) şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman ile sekiz farklı rulolar halinde toplamda 14 bin 500 TL ve 105 Euro para ele geçirildi. Ele geçirilen paraların; firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşılama, FETÖ'ye destek veren ve maddi durumu iyi olmayanların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımda bulunma amaçlı toplandığı belirlendi. Yine yapılan aramalarda 2 adet sahte pasaport ele geçirilerek, şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde kullanmak amacıyla kendi adlarına kayıtlı GSM hatları haricinde yabancı uyruklu şahıslar adına olan gsm hatlarını kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerden iki şahıs gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



Gözaltına alınan diğer şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi. - AYDIN