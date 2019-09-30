Son Dakika Haberleri: Didim'de fetö'ye 2 tutuklama
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Didim'de fetö'ye 2 tutuklama

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 kişi, gözaltına alındı.

Didim'de fetö'ye 2 tutuklama, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, FETÖ üyeliğinden cezaevine giren, serbest kaldıktan sonra tekrar örgüt için yapılanmaya çalıştığı belirlenen 27 kişinin yakalanması amacıyla 26 Eylül'de operasyon yaptı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda, 24 kişi yakalandı. 3 kişinin ise halen arandığı belirtildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda örgütsel doküman, 14 bin 500 TL ve 105 euro ele geçirildiği kaydedildi. Ele geçirilen nakit paranın, firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşılamada, maddi durumu iyi olmayan örgüt mensuplarının örgütten kopmasını engellemek amacıyla destek vermek için toplandığı öğrenildi. Operasyonda yapılan aramalarda 2 sahte pasaport ele geçirilirken, şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde kullanmak amacıyla kendi adlarına kayıtlı GSM hatlarını değil yabancı uyruklu kişiler adına olan GSM hatlarını kullandıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, diğerleri yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Eylül, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:28 Kaynak: DHA
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