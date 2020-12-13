Didim'de fırtına; evin çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı - Son Dakika

Didim'de fırtına; evin çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı
13.12.2020 16:31
AYDIN'ın Didim ilçesinde gece saatlerinde çıkan fırtınada bir evin çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı.
AYDIN'ın Didim ilçesinde gece saatlerinde çıkan fırtınada bir evin çatısı uçtu, ağaçların dalları kırıldı.
Aydın'da dün, gün boyu süren sağanak, bugün de kıyı kesimlerdeki ilçelerde devam etti. Didim'de sağanakla birlikte gece saatlerinde etkili olan fırtınada bir evin çatısı uçtu, yol kenarlarındaki bazı çam ağaçlarının dalları kırıldı. Yola düşen dal parçaları, Aydın Büyükşehir ve Didim Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. Fırtınanın savurduğu çatının ise herhangi bir can kaybına yol açmadığı öğrenildi.
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