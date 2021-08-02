Didim'de fırtına telefon direklerini devirdi - Son Dakika

Aydının Didim ilçesinde rüzgarın etkisiyle telefon direkleri kırıldı. Bu arada iki araçta maddi hasar oluştu.

Olay; Çamlık Mahallesi 435 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sokak üzerinde bulunan ahşap direkler rüzgarın etkisiyle kırılarak devrildi. Devrilen iki direk park halindeki 09 YN 555 ve 09 AFA 508 plakalı araçlara zarar verdi. Direklerin devrilmesi sebebiyle telefon hattı kabloları sokağa saçıldı. Olay yerine gelen emniyet güçleri araç sahiplerine ulaşarak bilgi verdi. - AYDIN