Didim'de genç kız evinde ölü bulundu - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde genç kız evinde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, Altınkum Mahallesi Kardeşkent Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte yaşayan 22 yaşındaki Simay Solak odasında tüfekle vurulmuş halde bulundu. Aile yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Solak'ın hayatını kaybettiğini belirdi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili polis ekiplerinin gerekli olay yeri çalışmasının ardından Solak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Genç kızın girdiği bunalım sonucu hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN