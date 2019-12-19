Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı

6 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde polisin göçmen kaçaklarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinde polisin göçmen kaçaklarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.  Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, dün akşam üzeri yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığındaki 98 kaçak  göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin yanındaki 2 tekne motoru ile 2 lastik bota el konuldu. Soruşturmayı derinleştiren polis, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 7 kişiyi, bu sabah gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adlilyeye sevk edilen şüphelilerden A.D., O.K., İ.D., ve F.Y. tutuklandı. Diğer şüheliler N.Y., E.T. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, yakalanan 98 kaçak göçmen ise polisteki işlemleriin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürüğü'ne teslim edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Balina kusmuğu operasyonu! Değeri tamı tamına 2,5 milyon TL
7 sene önce ölen oğluyla aynı şekilde can verdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden rüşvet iddialarına yanıt: Yetim hakkını korumakta tereddüt etmeyeceğiz Doktorlar bile şaşırdı! Hastanın anüsünden 18 santimetre uzunluğunda, 5 santimetre kalınlığında şişe çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
01:25 MKE'nin gündeminde 'özelleştirme' yok - Son Dakika
01:23 Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
01:20 Kırıkkale mke'nin gündeminde 'özelleştirme' yok - Son Dakika
01:20 İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
01:19 İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 01:31:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Didim'de göçmen kaçakçılığı operasyonu şüphelilerinden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]