Didim'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yağma, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından hakkında 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.T'nin adresine operasyon yaptı.

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