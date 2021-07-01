Didim'de haklarında aranması olan zanlılar yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri farklı suçlardan haklarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de Emniyet güçleri yaptıkları çalışmalarda hırsızlık suçundan 3 adet aranma kaydı ve toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan K.A adlı zanlı ile bıçakla yaralama olayı ile ilgili bıçaklama eylemini gerçekleştiren ve birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilen O.B adlı zanlıyı yakaladı. Emniyet güçlerince göz altına alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN