Son Dakika Haberleri: Didim'de Hazine Arazisi Talanı Operasyonunda 3. Dalga Operasyonu..

Didim'de Hazine Arazisi Talanı Operasyonunda 3. Dalga Operasyonu..

10 dakika önce

Aydın ve Didim Jandarma komutanlığı ekiplerinin hazine arazisi talanı operasyonları kapsamında üçüncü dalga operasyonunda göz altına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Didim'de Hazine Arazisi Talanı Operasyonunda 3. Dalga Operasyonu.., System.String[]
Aydın ve Didim Jandarma komutanlığı ekiplerinin hazine arazisi talanı operasyonları kapsamında üçüncü dalga operasyonunda göz altına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklanan iki şüphelinin Kaymakamlıkça görevlerinden alınan Denizköy mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzipaşa mahallesi muhtarı Ali Osman Çolak olduğu öğrenildi. Aydın ve Didim Jandarma komutanlığı ekiplerinin hazine talanı operasyonları kapsamında üçüncü dalga operasyonunda göz altına alınan 4 şüpheli göz altına alındı. Edinilen bilgiye göre; Didim'deki hazine talanı soruşturması kapsamında Denizköy mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzipaşa mahallesi muhtarı Ali Osman Çolak ile iki şüpheli Jandarmadaki ifadelerinin ardından Didim adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkan 4 şüphelinin arasında bulunan ve Kasım ayında Didim Kaymakamlığınca görevlerinden alınan Denizköy mahallesi Muhtarı Mehmet Özdemir ile Fevzipaşa mahallesi muhtarı Ali Osman Çolak tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:16 Kaynak: İHA

Jandarma, Aydın, Didim, 3. Sayfa
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