Didim'de hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Didim'de hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı - Son Dakika

Didim'de hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde bir eve giren iki hırsız evde çaldıkları eşyalarla yakalandı.

Didim'de hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde bir eve giren iki hırsız evde çaldıkları eşyalarla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Didim'de bir eve giren iki hırsız evde bulunan "kaynak makinesi, 106 ekran TV ve sanayi kablosu"nu alarak ortadan kayboldu. Ev sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Didim İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli iki hırsızı çaldıkları malzemelerle ele geçirdi. Olayla ilgili olarak S.İ ve İ.B adlı şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden S.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Aydın, Didim, TV, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:26 Kaynak: İHA
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