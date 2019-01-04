Son Dakika Haberleri: Didim'de Hırsızlık Operasyonu: 18 Gözaltı

Didim'de Hırsızlık Operasyonu: 18 Gözaltı

1 saat önce

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Didim'de Hırsızlık Operasyonu: 18 Gözaltı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçemizde son bir hafta içiresinde meydana gelen hırsızlık olayları ve olayları gerçekleştiren şahıslara yönelik yapılan operasyonlar çerçevesindeHisar mahallesinde meydana gelen motorsiklet hırsızlığı şüphelisi H.T., Altınkum Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı şüphelisi D.T.O, Altınkum Mahallesi Yeşilkent sitesinde meydana gelen ikametten hırsızlık olayında suçüstü ele geçirilen A.P., Ş.Z., S.K., G.D., Hisar Mahallesinde faaliyet gösteren bir süpermarkette meydana gelen telefon hırsızlığı şüphelisi C.K., Cumartesi pazarında meydana gelen motosiklet hırsızlığı şüphelisi, K.S. çaldığı motosiklet ile birlikte Efeler Mahallesinde ikametten çaldığı eşyaların saklandığı yerin ekiplerimizce tespit edilmesi üzerine yapılan aramada, çalıntı eşyalar ile birlikte 1 adet pompalı tüfek, adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ile ele geçirilen şüpheli B.M., şüphe üzerine kovalamaca neticesi durdurulan araç içerisinde ve şahıslar üzerinde yapılan incelemede dört ayrı ikametten çalınan eşyalar ile birlikte ele geçirilen şüpheli E.T., S.T., yine şüphe üzerine kovalamaca neticesi durdurulan araç içerisinde yapılan incelemede Cumhuriyet caddesindeki ikametten çalındığı tespit edilen eşyalar ve şahısların üzerinden çıkan ruhsatsız 1 adet dipçiksiz tüfek, 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu ile olayın şüphelileri T.Ö., A.Y., G.V., A.V. ve Muğla'nın Milas ilçesinden çalıntı olan motosikletlerin şüphelileri olan C.A., H.A., F.K. şüpheliler yakalandı.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 18 şüpheliden H.T., C.A., H.A., F.K., D.T., A.P., Ş.Z., S.K., C.K., T.Ö., G.V., K.S. ve B.M. isimli şahıslar adli kontrol talebi ile serbest bırakılırken; G.D., E.T., S.T., A.Y. ve A.V. ise tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:04 Kaynak: İHA

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