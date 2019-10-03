Son Dakika Haberleri: Didim'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Didim'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi polis tarafından tespit edilerek yakalandı.

Didim'de hırsızlık şüphelisi yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi polis tarafından tespit edilerek yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" olayını gerçekleştiren şahısların teminine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.B polisin düzenlediği operasyon ile yakalandı.


O.B isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Polis, Aydın, Didim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Belediye başkanı kapıyı kırıp kurtarmıştı! Başkan yardımcısını rehin alan şüpheli tutuklandı
Kucağındaki bebekten bile utanmadı! 3 gün arayla hırsızlıktan yakalandı Balıkesir'de 6 altın sikke yakalandı Balıkesir'de iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 14:11:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de hırsızlık şüphelisi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]