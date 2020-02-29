Didim'de İdlib şehitleri için araç konvoyu düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Didim'de İdlib şehitleri için araç konvoyu düzenlendi - Son Dakika

Didim'de İdlib şehitleri için araç konvoyu düzenlendi

6 saat önce

Suriye'deki hain saldırıda 33 Mehmetçiğin şehit edilmesinden dolayı, Didim Küçük Sanayi Sitesi esnafları ve hayırseverler şehitler için hayır yapıp, Türk Bayraklarıyla araç konvoyu düzenlendi.

Didim'de İdlib şehitleri için araç konvoyu düzenlendi, System.String[]

Suriye'deki hain saldırıda 33 Mehmetçiğin şehit edilmesinden dolayı, Didim Küçük Sanayi Sitesi esnafları ve hayırseverler şehitler için hayır yapıp, Türk Bayraklarıyla araç konvoyu düzenlendi.


Didim Kent Meydanında gerçekleşen hayra Didimliler ilgi gösterirken hayra İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, Oda başkanları da katıldı. Yemek hayrında İlçe Müftülüğü personelince Kuran-ı kerim ve mevlüt okundu, ardından dualar edildi.


Etkinlikle ilgili konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, "Sanayi sitesi esnaflarımıza böyle bir günde böyle bir etkinliği düzenlemelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Malum bundan 2 gün önce ciğerimiz dağlandı. Sınır komşumuz olan Suriye'nin İdlib bölgesinde hem de Müslümanlar için önemli olan 3 aylarında başlangıcı kabul edilen kandil gününde Suriye rejim kuvvetlerince 33 vatan evladımız şehadet şerbeti içtiler. Maalesef şehitlerimiz oluyor, şehitlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Onlar şu anda anne babaların evlatları olduğu gibi aziz milletimizin de evlatları, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum. Etkinliği düzenleyenlere de bir kez daha teşekkür ediyorum."dedi.


Didim'de ayrıca Didim Tuning Grubu öncülüğünde araç konvoyu düzenlendi. Etkinliğe Didim merkezin yanı sıra Akbük'ten de katılım gerçekleşti. Kent Meydanında toplanan konvoy Türk bayraklarıyla ilçe merkezinde konvoy halinde tur attı. Konvoy esnasında emniyet güçleri güvenlik tedbiri aldı. - AYDIN

Suriye, İdlib, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de şehit olan 34 askerimizin kimliklerini açıkladı
Türkiye'nin Esed'e verdiği sürenin dolmasının ardından Akar ve komutanlar sıfır noktasında Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü: İdlib'deki saldırının bedeli rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildi

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 05:25:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Didim'de İdlib şehitleri için araç konvoyu düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]