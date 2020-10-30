Didim'de iki binada hasar oluştu - Son Dakika

Didim'de iki binada hasar oluştu

AYDIN - Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle Didim'de iki binada hasar oluştu. Binalar boşaltılırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Didim Çamlık Mahallesi 423 sokakta yer alan 2 katlı binada ve Yeni Mahalle 825 sokakta bulunan bir işyerinde deprem anında çatlaklar oluştu. Hasar oluşan binalar boşaltılırken, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, iki bina dışında her hangi bir hasar olmadığını açıkladı.