Didim'de iki ölü Caretta caretta bulundu
41 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde bağlı Akbük Mahallesinde ölü halde iki adet Caretta caretta cinsi kaplumbağa bulundu.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:54 Kaynak: İHA
'ın Didim
ilçesinde bağlı Akbük
Mahallesinde ölü halde iki adet Caretta caretta cinsi kaplumbağa bulundu.
Edinilen bilgiye göre; Didim'e bağlı akbük mahallesinde açıklarında botlarıyla balık avına çıkan Mustafa ve Talat Sertçelik su yüzeyinde iki adet Caretta caretta cinsi kaplumbağa fark etti. Botlarıyla kaplumbağaların yanına giden iki balıkçı kaplumbağaların misinaya dolaştıklarını fark etti. İki kaplumbağanın birinin öldüğünü fark eden balıkçılar diğerinin yaşandığını düşünerek kaplumbağaları botlarına aldılar. Yapılan tespitte iki kaplumbağanın da öldüğünü belirleyen balıkçılar durumu yetkililere bildirdi. Kıyıya çıkartılan iki Caretta caretta cinsi kaplumbağa misinalardan dolayı yaşamlarını kaybettiği tespit edildi. - AYDIN
Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı
Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi
Son dakika! Kocaeli'deki yangınla ilgili fabrika sahibi gözaltına alındı
FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı