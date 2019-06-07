Son Dakika Haberleri: Didim'de iki ölü Caretta caretta bulundu
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Didim'de iki ölü Caretta caretta bulundu

41 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde bağlı Akbük Mahallesinde ölü halde iki adet Caretta caretta cinsi kaplumbağa bulundu.

Didim'de iki ölü Caretta caretta bulundu, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde bağlı Akbük Mahallesinde ölü halde iki adet Caretta caretta cinsi kaplumbağa bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Didim'e bağlı akbük mahallesinde açıklarında botlarıyla balık avına çıkan Mustafa ve Talat Sertçelik su yüzeyinde iki adet Caretta caretta cinsi kaplumbağa fark etti. Botlarıyla kaplumbağaların yanına giden iki balıkçı kaplumbağaların misinaya dolaştıklarını fark etti. İki kaplumbağanın birinin öldüğünü fark eden balıkçılar diğerinin yaşandığını düşünerek kaplumbağaları botlarına aldılar. Yapılan tespitte iki kaplumbağanın da öldüğünü belirleyen balıkçılar durumu yetkililere bildirdi. Kıyıya çıkartılan iki Caretta caretta cinsi kaplumbağa misinalardan dolayı yaşamlarını kaybettiği tespit edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:54 Kaynak: İHA
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