Didim'de imece usulü yardımlar giderek büyüyor - Son Dakika

Didim Yörükler Kültür Dayanışma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sinan Çetin , ülkenin içerisinde geçtiği zor durumda ihtiyaç sahibi ailelere katkı sunmak amacıyla ellerini taşın altına koyduklarını belirterek, dernek olarak imkanlar dahilinde hazırladıkları kolilere muhtarlıklara teslim ettiklerini söyledi. - AYDIN

"Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında Didim'de ihtiyaç sahibi ailelere sivil toplum kuruluşlarınca yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Didim'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, ihtiyaç sahibi aileler için hazırladıkları kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

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