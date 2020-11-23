Didim'de işgalcilere geçit yok - Son Dakika

Didim Çamlık Mahallesi'nde bulunan mera alanları Didim Belediyesi ekiplerince tahliye edildi.

Mera ve Otlakların Korunması başlıklı maddesi gereğince, belirtilen sürede Didim Kaymakamlığı'nın uyarılarına rağmen işgalciler tarafından tahliye edilmemesinin ardından, Didim Belediyesi ekipleri tarafından alanda bulunan yapı ve tel örgülerin gerekli tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

4342 sayılı Mera Kanunun Mera ve Otlakların Korunması başlıklı 19. Maddede belirtilen, "Muhtarlar ve belediye başkanları; mera, yaylak ve kışlakların ve sınır işaretlerinin korunmasından ve ayrıca tahsisi amacına göre en iyi şekilde kullanılmasının sağlanmasından sorumludur. Muhtarlar ve belediye başkanları ayrıca, geliştirme projelerinde öngörülen hususların yerine getirilmesinde kamu görevlilerine yardımcı olmakla görevli ve sorumludurlar" hükmüne gereğince Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tahliye işlemi boyunca Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerekli güvenlik tedbirlerini gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi ekiplerince bölgeye izinsiz dikilen ağaçlar da yine aynı kanun kapsamında sökülerek dikimi gerçekleştiren şahıslara teslim edildi. - AYDIN