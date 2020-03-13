Didim'de işgaller ortadan kaldırılıyor - Son Dakika

Turizm sezonu öncesi Didim'de sahil şeridinde işgallerin ortadan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Didim Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürülüğü'nün yazısı ile sahil şeridinde yasaya aykırı yapılaşmalar ekipler tarafından yıkıldı. Zaman zaman gergin anların yaşandığı yıkımlarda güvenlik güçleri tedbir alırken, belediye ekipleri yıkımlarına devam etti.



Didim'e bağlı Fevzipaşa mahallesinde Didim Kaymakamlığı, Milli Emlak Müdürlüğü'nün yazısıyla 3180 ada 3 ve 4 parsellerde yer alan kaçak ve ruhsatsız olduğu belirtilen baraka ve kulübeler için "Kıyı Kanuna muhalefet ve Gecekondu yasasının 18. maddesi" gereğince yıkım kararı alındı.



Didim Belediyesi ekipleri yıkım için iş makineleriyle yıkım çalışması için bölgeye gitti. İşletme sahiplerinin kaçak yapılardaki eşyalarını almaları için tanınan sürenin ardından ekipler güvenlik güçlerinin nezaretinde çalışmalarına başladı.



Yıkımlara süreç içerisinde devam edileceği, kıyıda bulunan tahta iskelelerin de yıkılarak sahilin halkın ortak kullanımına geri kazandıracağı belirtildi. - AYDIN