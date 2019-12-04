Son Dakika Haberleri: Didim'de kaçak 30 göçmen yakalandı
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Didim'de kaçak 30 göçmen yakalandı

7 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim'de kaçak 30 göçmen yakalandı, System.String[]

AYDIN'ın Didim ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu ekibi, Tekağaç Burnu açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 24'ü Somali, 5'i Filistin ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere 30 kaçak göçmen yakalandı. 17'si erkek, 10'u kadın ve 3'ü çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Yakalanan göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:03 Kaynak: DHA
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