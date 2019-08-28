Didim'de kaçak avlanan 2 amatör cezalandırıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, kaçak olarak ahtapot ve deniz balığı avlayan iki amatör balıkçıya idari para cezası kesildiği bildirildi.



Didim Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Müdürlüğe bağlı su ürünleri kontrol ekiplerince yapılan denetimde 1 kişiye amatör avcılık kuralları ihlali ve 1 kişiye de ahtapot avcılığına ilişkin ihlal gerekçesiyle toplam 2 bin 115 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.



Didim'de üç adet su ürünleri kooperatifi olduğu ve her bir kooperatifin ise ortalama 67 üyesinin bulunduğu kaydedildi. - AYDIN