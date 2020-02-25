Didim'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Didim'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Didim'de kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Didim'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda, kaçak/sahte alkollü içki ürettiği tespit edilen O.A. isimli şahsın ikametinin karşısında bulunan boş araziye (arsaya) baraka yaptığı ve kaçak/sahte alkollü içkileri bu alanda sakladığı tespit edildi. Burada yapılan aramada 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde toplam 11 litre el yapımı içki, 5 litrelik beyaz plastik bidonlar içerisinde 137,5 litre etil alkol, 330 ml alkol yapımında kullanılan aromalar ile bir çok boş poşet pet şişeler ile boş alkol aromaları ve etil alkol şişeleri ve bidonları bulunarak el konuldu. Şüpheli A.T. ve O.A. isimli şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yoğun alkol kokusu olan polisin dikkati sahte içki yapan imalathaneyi ortaya çıkardı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Davutoğlu'nun koruma kararının kaldırıldığı iddialarına yanıt verdi Uzman raporundaki "Sperm" detayı tecavüzle suçlanan profesörü zora sokacak İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor

Son Dakika Haberleri
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı
22:14 Cem Yılmaz aşk sorularına çok sinirlendi: Bıktım, ben artık 50 yaşına geldim
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:27:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Didim'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]