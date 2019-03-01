Son Dakika Haberleri: Didim'de Kadın Cinayeti

Didim'de Kadın Cinayeti

1 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda, 37 yaşındaki kadın, tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında vuruldu.

Didim'de Kadın Cinayeti, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda, 37 yaşındaki kadın, tartıştığı şahıs tarafından sokak ortasında vuruldu. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Ege Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Dilek A., bilinmeyen bir nedenden dolayı Orhan İ. ile tartıştı. Tartışma hızla büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada silahına davranan Orhan İ., Dilek A.'yı sırtından tabancayla iki el ateş ederek vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orhan İ. olay yerinde polislerce göz altına alınırken, ağır yaralı Dilek A. Didim Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Dilek A. Hayatını kaybederken, göz altına alınan Orhan İ.'de adliyeye sevk edilerek tutuklandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:49 Kaynak: İHA

Ege, Aydın, Didim, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hükümlülerin Çocukları İçin Cezaevinde Anaokul Açıldı Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunan Kişi Serbest Kalınca, Hamile Kadın İntihar Girişiminde Bulundu

Deniz Akkaya, Adriana Lima Haberlerine Tepki Gösterdi! Hayatta Her Şey Var Programında, 16 Yaşında Evlenen Kadının Yaşadıkları Stüdyoyu Yasa Boğdu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:22:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Didim'de Kadın Cinayeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]