Didim'de kafes kontrolüne inen dalgıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Son Dakika

Didim'de kafes kontrolüne inen dalgıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

20.10.2020 23:11
Didim'de kafes kontrolüne inen dalgıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, System.String[]

Aydının Didim ilçesinde özel bir balık çiftliği firmasında çalışan ve kafes kontrolü için girdiği denizin içerisinde hareketsiz bulunan dalgıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydının Didim ilçesinde özel bir balık çiftliği firmasında çalışan ve kafes kontrolü için girdiği denizin içerisinde hareketsiz bulunan dalgıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Taşburnu mevkii Kafa bölgesinde özel bir firmada dalgıçlık yapan Muhammet Özkan (37) denizde bulunan balık kafeslerinin kontrolü için denize daldı. Özkan, kontrol için daldığı bölgede uzun süre çıkmayınca, çiftlikteki bir diğer dalgıç arkadaşı Özkan'ı aramak için denize girdi. Özkan'ı kafesin yanında bulan diğer dalgıç arkadaşı hareketsiz duran arkadaşını yukarı çıkardı. Tekneye alınan Özkan için Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istendi. Sahil Güvenlik ekiplerince alınan Özkan, daha sonra marinadan kıyıya çıkartıldı ve 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 37 yaşındaki dalgıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Sahil Güvenlik, Balık, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de kafes kontrolüne inen dalgıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Leipzig maçında sakatlanan Başakşehir'li Caiçara, hastaneye kaldırıldı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Vaka sayılarında ve hastane başvurularında 2 kat artış var Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine "Türkiye'ye silah satmayın" çağrısı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı
Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Lig'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Lig'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu         
23:05
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
22:40
Hindistan'da koronavirüs yoğun bakımında doktorun dansı tepki çekti Hindistan'da koronavirüs yoğun bakımında doktorun dansı tepki çekti         
22:06
Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı         
21:45
DSÖ, sivrisineklerden bulaşan yeni tehdidi duyurdu: 9 ayda 76 kişi öldü DSÖ, sivrisineklerden bulaşan yeni tehdidi duyurdu: 9 ayda 76 kişi öldü         
20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz         
19:58
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek         
19:18
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Çin, koronavirüs potansiyel aşılarının Çin, koronavirüs potansiyel aşılarının "hiçbir yan etkisinin" olmadığını ileri sürdü         
15:43
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 23:21:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Didim'de kafes kontrolüne inen dalgıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei