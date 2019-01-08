Son Dakika Haberleri: Didim'de Kanalizasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Didim'de Kanalizasyon Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın genelinde alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden ASKİ ekipleri, Didim Altınkum'da kanalizasyon hat çalışması gerçekleştiriyor.

Didim'de Kanalizasyon Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın genelinde alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden ASKİ ekipleri, Didim Altınkum'da kanalizasyon hat çalışması gerçekleştiriyor.

Didim ilçesinde kanalizasyon sorunlarını tamamen ortadan kaldırmak için geniş kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler Akbük'ün yanısıra Altınkum mahallesinde de halkın talebi üzerine çalışma başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan talepte bulunan Altınkum sakinlerinin bu talebine vakit kaybetmeden cevap verilerek kanalizasyon çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde fosseptik kullanan mevkiler yapılan hat çalışmaları ile kanalizasyon altyapısına kavuşuyor. Öte yandan Efeler Mahallesi'nde yer alan Kocakuyu Caddesinde meydana gelen kanalizasyon arızasına vakit kaybetmeden müdahale eden ekipler sorunu çözdü.

Çalışmaları izleyen vatandaşlar Didim'de Akbük kanalizasyonu, ilçe geneli kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu çalışmaları başta olmak üzere tüm alt ve üst yapı hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

Aydın, Altınkum, Didim, Güncel
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