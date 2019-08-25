Son Dakika Haberleri: Didim'de karada ve denizde 79 göçmen yakalandı
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Didim'de karada ve denizde 79 göçmen yakalandı

28 dakika önce

Aydın Didim ilçesinde bir gecede karada ve denizde 79 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim'de karada ve denizde 79 göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın Didim ilçesinde bir gecede karada ve denizde 79 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Tekağaca Burnu açıklarında lastik bot ile ülkeyi yasa dışı yollardan terk etmeye hazırlanan düzensiz göçmen tespit edildi. Lastik bot içinde 26 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgedeki Marina'ya teslim edildi. Öte yandan Didim'de aynı gece Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 42, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da 11 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.

(Bekir Tosun/İHA)

Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:50 Kaynak: İHA
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