Son Dakika Haberleri: Didim'de kasım ayında denize girdiler
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Didim'de kasım ayında denize girdiler

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla bölge sakinleri kasım ayında denize girdi.

Didim'de kasım ayında denize girdiler, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla bölge sakinleri kasım ayında denize girdi.

Ege Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden Didim, kasım ayında yazdan kalma günleri yaşıyor.

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü bölgede, güzel havayı fırsat bilen ilçe sakinleri, mavi bayraklı plajlarda "kış güneşinin" tadını çıkardı.

Kimi bölge sakini denize girerken kimileri kumsalda güneşlendi. Hava sıcaklarının yüksek seyretmesi bölge esnafını da memnun etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:20 Kaynak: AA
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