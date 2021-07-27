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DİDİM'DE KAYIP YAĞMUR'UN BIÇAK DARBELERİNİN OLDUĞU CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

DİDİM'DE KAYIP YAĞMUR'UN BIÇAK DARBELERİNİN OLDUĞU CESEDİ BULUNDU

27.07.2021 13:37

AYDIN'ın Didim ilçesinde, önceki gün gittikleri yakınlarının düğününden dönüşte, ailesine bir yere uğrayacağını söyleyip, yanlarından ayrılan ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Yağmur Tayhan (16), bu sabah arazide ölü bulundu.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, önceki gün gittikleri yakınlarının düğününden dönüşte, ailesine bir yere uğrayacağını söyleyip, yanlarından ayrılan ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Yağmur Tayhan (16), bu sabah arazide ölü bulundu. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edilen Tayhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, mahalledeki bazı kişilerin ifadelerine başvurdu.

Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan ve 2 kızıyla yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Eve dönüş yolunda, saat 14.00 sıralarında, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine Tayhan'ı merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Tayhan çifti, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekipleri, ortadan kaybolan Tayhan'ın bulunması için çalışma başlattı. Polis, Tayhan'ı her yerde ararken, bugün saat 07.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan cesedin, Yağmur Tayhan'a ait olduğu belirlendi. Evlerine 1 kilometre, babasının lokmacı dükkanına ise 70 metre mesafedeki arazide cesedi bulunan Tayhan'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi. Tayhan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Didim Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİNDEN AYRILDIĞI ANLAR KAMERADA

Polis, Yağmur Tayhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, mahalledeki bazı kişilerin ifadelerine başvurdu. Görüntülerde Tayhan'ın ailesinden ayrıldıktan sonra yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı anlar yer aldı.

DİDİM'DE KAYIP YAĞMUR'UN BIÇAK DARBELERİNİN OLDUĞU CESEDİ BULUNDU
DİDİM'DE KAYIP YAĞMUR'UN BIÇAK DARBELERİNİN OLDUĞU CESEDİ BULUNDU
DİDİM'DE KAYIP YAĞMUR'UN BIÇAK DARBELERİNİN OLDUĞU CESEDİ BULUNDU
DİDİM'DE KAYIP YAĞMUR'UN BIÇAK DARBELERİNİN OLDUĞU CESEDİ BULUNDU
DİDİM'DE KAYIP YAĞMUR'UN BIÇAK DARBELERİNİN OLDUĞU CESEDİ BULUNDU
DİDİM'DE KAYIP YAĞMUR'UN BIÇAK DARBELERİNİN OLDUĞU CESEDİ BULUNDU
DİDİM'DE KAYIP YAĞMUR'UN BIÇAK DARBELERİNİN OLDUĞU CESEDİ BULUNDU
DİDİM'DE KAYIP YAĞMUR'UN BIÇAK DARBELERİNİN OLDUĞU CESEDİ BULUNDU

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Polis, Didim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİDİM'DE KAYIP YAĞMUR'UN BIÇAK DARBELERİNİN OLDUĞU CESEDİ BULUNDU - Son Dakika


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