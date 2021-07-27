Didim'de kayıp Yağmur'un bıçak darbelerinin olduğu cesedi bulundu (2) - Son Dakika

KATİL ZANLISI KOMŞUSU ÇIKTI

Aydın'ın Didim ilçesinde, önceki gün ortadan kaybolan ve bugün sabah saatlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan lise öğrencisi Yağmur Tayhan'ın katıl zanlısı olarak komşuları Nizam C. (53) polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Nizam C.'nin, cinayeti psikolojik sorunları nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

KAN İZLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALATTIPolis ekipleri, Yağmur Tayhan'ın cesedinin bulunduğu yerde yaptıkları incelemede, hemen yan taraftaki Nizam C.'ye ait iki katlı evin bahçesinde de kan izleri olduğunu fark etti. Kan izlerini takip eden polis, evin içine doğru gittiğini belirledi. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine polis, çilingir çağırdı. Çilingirle eve giren polis, merdivenlerde de temizlenmeye çalışılmış kan izleri olduğunu belirledi. İzlerin evin teras katına kadar gittiği tespit edildi. Evdeki çamaşır makinesinde de Yağmur Tayhan'ın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışılmış olduğu bir çarşaf bulundu. Evde parmak izi incelemesi de yapan polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi.PARKTA UYURKEN YAKALANDIPolis, eşi Almanya 'da yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Nizam C.'nin telefon sinyalinden evine 1 kilometre mesafedeki Didim Belediye Parkı'nda olduğunu tespit etti. Ardından parkın çevresinde önlem alan polis, Nizam C.'yi burada uyurken yakaladı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne götürülen Nizam C.'nin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Burhan CEYHAN/ DİDİM (Aydın),

