Son Dakika Haberleri: Didim'de Kaza Yaralanan Yaşlı Adam Kurtarılmadı

Didim'de Kaza Yaralanan Yaşlı Adam Kurtarılmadı

9 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli motosikletle duvara çarpan ve kafasından yaralanan 63 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Didim'de Kaza Yaralanan Yaşlı Adam Kurtarılmadı, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli motosikletle duvara çarpan ve kafasından yaralanan 63 yaşındaki yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Kaza, Efeler Mahallesi Tütüncüler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinden seyir halinde olan 63 yaşındaki emekli Cengiz Kapukaya, direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kapukaya başını duvara çarptı. Kazayı gören inşaat işçileri durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan Kapukaya, Didim devlet hastanesine kaldırıldı. Kapukaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise elektrikli motosikleti incelediği esnada sepet kısmında kask buldu. Kapukaya'nın kaskının takmadığı iddia edilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

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