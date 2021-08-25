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Keçilere zehirli incir tuzağı - Son Dakika

Keçilere zehirli incir tuzağı

25.08.2021 14:19

Keçilere zehirli incir tuzağı Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda keçi sürüleri için bırakılan zehirli incirler, hayvanları zehirledi.

Keçilere zehirli incir tuzağı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda keçi sürüleri için bırakılan zehirli incirler, hayvanları zehirledi. Veteriner müdahalesiyle hayvanlar telef olmaktan kurtarılırken, hayvanlara 3. kez zehir bırakıldığını belirten sürü sahibi, konuyla ilgili emniyete şikayetçi oldu.

Didim Hisar Mahallesi Sefa evler sitesi bölgesinde 50'ye yakın küçükbaş hayvan besiciliğiyle uğraşan ve sürü olarak hayvanlarını makilik alanda besleyen Dengizbaşboğan ailesinin keçileri zehirlendi. Aile olarak geçimlerini keçi besiciliğinden yapan Dengizbaşboğan ailesi, sabah saatlerinde hayvanlarını beslemeye çıktı.

Kısa süre sonra bazı hayvanlarının ağızlarından köpük çıkmasının ardından durumu veterinere bildirdi. Veteriner hayvanlarının zehirlendiğini tespit ederek, hayvanlara iğne vurdu. Zehirli incirden yiyen bazı hayvanlara sürü sahibi kendi iğne vurarak hayvanlarını yeniden sağlığına kavuşturduğu da görüldü.

Sürü sahibi Abdil Dengizbaşboğan bölgede yaptığı incelemede hayvan otlattığı çevredeki sokak boyunca belirli aralıklarla zehirli taze incir bırakıldığını gördü. Hayvanlarını bölgeden uzaklaştıran sürü sahibi, durumu Emniyete bildirdi. Emniyet güçlerince yapılan incelemede belirli aralıklarla incir bırakıldığı ve incirlerin üzerinde beyaz toz olduğu görüldü.

Sürü sahibi Abdil Dengizbaşboğan, "Hayvanları evden çıkartıp karşıya götürdük; ardından ağızları köpürmeye başladı ve silkelenmeye başladılar. Düştüler kalkmıyor, bağırıyor çağırıyorlar. Gittim veteriner çağırdım, iğne vurdu; bana da iğne bıraktı. İğne vurduk, şu an telef olan yok. Eve götürüyoruz kapatacağız hayvanları. Yol kenarlarında incire zehir koyup atmışlar, hayvanlarda bunu yiyor, sadece bu değil meyve ekmek ne bulursa yiyorlar. Neden yaptıklarını bilemiyorum, bu bana 3. kez oldu. Bundan bir hafta önce oldu; bir de geçen Şubat ayında oldu. Öncekinde ilkinde 2, geçen hafta da 4 olmak üzere 6 hayvanım telef oldu. İnsanların vicdanen bunu yapmaması lazım. İnsanların benimle sorunu varsa benle paylaşsın, insanların hayvanlardan intikam almasının anlamı yok" dedi.

Abdil Dengizbaşboğan ile birlikte bölgede hayvancılık yapan İsmail Yılmaz ise, "Hayvanların ağızlarından köpük geldi; veteriner çağrıldı; iğnesini yaptı. Emniyete haber verdik. 3. kez bu yapıldı. Neden yaptılar bilemiyoruz" dedi.

Sürü sahibi Abdil Dengizbaşboğan bölgeye zehirli incir bırakanlar ile ilgili emniyet yetkililerine şikayetçi olacağını bildirirken, bölgeye olay yeri inceleme ekibi çağrılarak incirlerden numune alındı.

Keçilere zehirli incir tuzağı
Keçilere zehirli incir tuzağı
Keçilere zehirli incir tuzağı
Keçilere zehirli incir tuzağı
Keçilere zehirli incir tuzağı

Veteriner, Aydın, Didim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Keçilere zehirli incir tuzağı - Son Dakika


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