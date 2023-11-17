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Didim'de Kıskançlık Yüzünden Cinayet - Son Dakika

Didim'de Kıskançlık Yüzünden Cinayet

Didim ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın, eşini kıskançlık gerekçesiyle öldürdü ve komşusunu yaraladı. Kadın, polis tarafından tutuklandı.

Didim\'de Kıskançlık Yüzünden Cinayet
17.11.2023 10:44  - Güncelleme: 14:20

Aydın'ın Didim ilçesinde eşi Emin Küçükberber'i (78) 'kıskançlık' gerekçesiyle öldürüp, komşusu S.B. (76) adlı kadını da yaralayan Gürcistan uyruklu Roza Metaplıshvılı (63), tutuklandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mersindere Mahallesi'nde meydana geldi. Emin Küçükberber ile Gürcistan uyruklu Roza Metaplıshvılı arasında, komşuları S.B.'nin de evde olduğu sırada tartışma çıktı.

Kıskançlık krizi kanlı bitti! 78 yaşındaki kocasını öldürdü, komşusunu ise yaraladı

BIÇAKLA EŞİNE VE KOMŞUSUNA SALDIRDI

İddiaya göre; Metaplıshvılı'nın 2 yıl önce evlendiği Küçükberber'i, S.B.'den kıskanması ile başlayan tartışma büyüdü. Bu sırada Metaplıshvılı, mutfaktan aldığı bıçakla eşi ile komşusuna saldırdı.Küçükberber boynundan, S.B. ise elinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçükberber'in hayatını kaybettiği belirlendi, S.B., ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kıskançlık krizi kanlı bitti! 78 yaşındaki kocasını öldürdü, komşusunu ise yaraladı

"ALDATTIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM" DEDİ

Gözaltına alınan Metaplıshvılı, dün akşam saatlerinde tutuklandı. Metaplıshvılı'nın emniyetteki ifadesinde eşinin, kendisini komşusu S.B. ile aldattığını düşündüğü için çıkan 'kıskançlık' tartışmasında hakaret ettiği gerekçesiyle bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Tedavisi devam eden komşu S.B.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Gürcistan, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Didim'de Kıskançlık Yüzünden Cinayet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Didim'de Kıskançlık Yüzünden Cinayet - Son Dakika
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