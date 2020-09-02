Didim'de korona virüse karşı önlemler devam ediyor - Son Dakika

Didim'de Korona virüse karşı Didim Belediyesi tarafından önlemler alınmaya devam ediyor.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki vatandaşların daha hijyenik ve sağlıklı bir ortam da yaşamlarını sürdürebilmeleri için dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerde, sahillerde, ortak kullanım alanları ve kamusal alanlarda dezenfekte faaliyetlerini sürdürüyor.

Devam eden dezenfekte çalışmaları hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak, onlara daha temiz, hijyenik ve sağlıklı yaşam alanı sunmak adına ekiplerimiz kamusal alanlar ve ortak kullanım alanlarında çalışmalarına devam ediyor, çalışmalarımız periyodik olarak kentimiz genelinde devam edecektir. Vatandaşlarımızdan ricamız sosyal mesafelere dikkat etmeleri, maske takmaları ve kişisel hijyenlerine önem vermeleridir" dedi - AYDIN