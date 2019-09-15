Didim'de KUEM'li kadınlar kahvaltıda bir araya geldi

Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren Didim KUEM Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi dayanışma kahvaltısında bir araya geldi.



Didim KUEM Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, kooperatif üyesi olan ve kadın girişimciye ait Palmiye Garden işletmesinde bir araya geldi. Kahvaltıya Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve eşi, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Belediye başkan yardımcıları, Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, Didim EKK Başkanı Ali İhsan Kubaliç, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, Didim KUEM Kooperatifi yönetim kurulu başkanı Sevinç Karataş ile 250 kooperatif ortağı katıldı.



Etkinlikle ilgili bilgiler veren Didim KUEM Kadın Kooperatifi Başkanı Sevinç Karataş "Kooperatifimiz sürdürdüğü çalışmaları bu kahvaltıyla beraber duyurmak ve hızlandırmak istedik. Kahvaltı için bu işletme özellikle seçildi. İsletmecisi kadın ve üyemiz; Kooperatif kadın girişimcileri desteklemek için çalışmalar yürütecek. Kooperatif bünyesinde Milli Eğitim bünyesinde Halk Eğitim Merkeziyle birlikte belgeli dikiş kursları düzenliyoruz. Tığ işi çanta ve şapka yapımı devam ediyor. Seramik kalıp çıkarma ve dökme kursu devam ediyor. Düzmeli olarak kosgeb girişimcilik belgeli kurslar düzenleniyor. Hijyen kursları aldılar.



3 aylık zeytincilik kursları için müracaat edildi ve yakın zamanda başlayacak. Şu an 100 ortağımız var; süreç içerisinde katılımlar sürecek."dedi.



Kahvaltının sonunda KUEM'li kadınlara kendilerine destek olan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'a çiçek vererek teşekkür etti. Başkan Atabay üreten ve katkı sunan kadın kooperatifine destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi. - AYDIN