Didim'de kumar makinesi operasyonu - Son Dakika

Didim'de kumar makinesi operasyonu

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin bir çay ocağına düzenlediği operasyonda kumar makineleri ve malzemeleri ele geçirildi.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polisin bir çay ocağına düzenlediği operasyonda kumar makineleri ve malzemeleri ele geçirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çay ocağında kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri çalışma başlattı. Didim Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri belirlenen adrese dün operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda çay ocağı içinde kumar oynandığı tespit edilerek kumar makineleri, makinelerin içinde yer alan 428 TL para, 1072 rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun aletlerine el konuldu. H.A., gözaltına alındı. Polise verdiği ilk ifadeside çay ocağının eşi Ü.A.'ya ait olduğunu, kendisinin yardım amacıyla bulunduğunu belirten H.A., kumar makinesini ise iş yerine gelen ismini bilmediği bir kişiden aldığını söyledi.  H.A. hakkında 'kumar oynatmak' ve 'kumara yer temin etmek' suçlarından işlem yapılacağı bildirildi.

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Cumhuriyet Mahallesi, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:11 Kaynak: DHA

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