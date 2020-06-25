Didim'de kumar oynatılan işletmeye polis baskını - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde polisin yaptığı kumar operasyonunda kumar makineleri ve malzemeleri ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir işletmeye baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında işletme içerisinde kumar oynandığı tespit edilerek kumar makineleri, makinelerin içerisinde yer alan 428 TL para, 1072 rulet, tilt, langırt vebenzeri oyun aletlerine el konuldu. Operasyon yapılan adreste bulunan H.A. isimli şahsın iş yerinin eşi Ü.A'ya ait olduğunu, kendisine yardım amaçlı işletmede bulunduğunu ve kumar makinesini de işletmeye gelen ismini bilmediği bir şahıstan aldığını beyan ettiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kumar oynatma ve kumar oynamaya yer temini suçlarından şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken,



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN