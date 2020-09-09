Didim'de kumar oynayan 13 kişiye para cezası - Son Dakika

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 13 kişiye Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 16 bin 600 lira para cezası kesildi.

Altınkum Mahallesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı.

Aydın 'ın Didim ilçesinde 13 kişiye, kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı