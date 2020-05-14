Didim'de kumar oynayanlara göz açtırılmıyor - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde çeşitli suçlardan haklarından aranması olan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Didim'de emniyet güçleri yaptıkları çalışmalarda haklarında aranması bulunan şahısları yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro amirliği ekipleri İlçede iki farklı ikamette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili olarak olayların şüphelisi olduğu tespit edilen, O.A.'yı yakaladı. Bir diğer olayda ise aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda "silahla tehdit, muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan C.E.U., "Herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan aranan M.N.A. adlı şüphelileri göz altına aldı. Ayrıca Basit Yaralama" suçundan aranan N.D.K. isimli şahıs ise emniyet güçlerince yakalandı. 4 farklı olayla ilgili olarak C.E.U ve M.N.A mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken N.D.K ise para cezasını ödeyerek serbest kaldı. O.A hakkındaki tahkikat devam ediyor.



Didim'de Emniyet güçleri korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Altınkum Mahallesinde tribleks tabir edilen binanın en üst katında kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine eve baskına yaptı. Baskına Y.Ç.,G.Ç.,R.İ. isimli şahıslara "kumar oynamak" suçundan idari işlem, M.E.P. ve E.Y. isimli şahıslara ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem gerçekleştirdi. - AYDIN