Son Dakika Haberleri: Didim'de Kursa Giden Minikler Kuran ve İlahi Okudu

Didim'de Kursa Giden Minikler Kuran ve İlahi Okudu

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı olarak bu yıl ilk kez Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kuran kurslarında açılan 4-6 yaş çocukların katıldığı kurslarda Didim'de eğitim alan minik öğrenciler Kuran-ı Kerim okuyup, ilahiler seslendirdi.

Didim'de Kursa Giden Minikler Kuran ve İlahi Okudu, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bağlı olarak bu yıl ilk kez Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kuran kurslarında açılan 4-6 yaş çocukların katıldığı kurslarda Didim'de eğitim alan minik öğrenciler Kuran-ı Kerim okuyup, ilahiler seslendirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kuran kurslarında açılan ve Milli Eğitim Bakanlığınca kayıtları alınan ve müfredata göre eğitim verilen 4-6 yaş kuran kursları Didim'de de açıldı. Didim'de Merkez camisinde 2, Hayırseverler ve Berat camisinde birer olmak üzere bu yıl 4 kursun açıldığı öğrenilirken ana okul müfredatı ile Kuran ve değerleri eğitimi konusunda miniklere kuran kursu öğreticiler tarafından eğitimler verildi.

Didim merkez camisinde gerçekleşen etkinlikte ise 4-6 yaş grubu öğrenciler "Kuran okuyorum, yıldızlar gibi parlıyorum" etkinliğinde Kuran-ı kerim'den ayetler okudu; hep birlikte ilahiler seslendirdi. Minikler daha sonra öğrencileri danslarla ailelerine hoş dakikalar yaşattı.

Öğrenci velilerinin de ilgi gösterdiği etkinliğe İlçe müftülüğü personeli de katılarak destek oldu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:01 Kaynak: İHA

Didim, Kuran-ı Kerim, Güncel
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