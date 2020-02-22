Didim'de Kurtuluş caddesi projesine başlandı - Son Dakika

Aydının Didim ilçesinde belediye tarafından projesi hazırlanan "Kurtuluş Caddesinin Sağlıklaştırma Projesi" çalışmalarına başlandı. Çalışmaların yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.



Didim Belediyesince kentin en işlek caddelerinden olan Kurtuluş Caddesinin fiziki anlamda düzenlenmesi için hazırlanan "Sağlıklaştırma projesi" çalışmasında ilk kazma vuruldu. Yaz sezonu öncesinde başlatılan çalışmaları Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcıları, Didim Esnaf ve Sanatkarlar odası Başkanı Şerif Erul ve esnaf odası yönetim kurulu üyeleriyle çalışmaları yerinde inceleyerek esnaflarla sohbet etti.



Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı A. Deniz Atabay "Önemsediğimiz proje ve esnaflarımıza mutabakata vardık. Herkes bugünü bekliyordu. Makinelerin çalıştığı bir yerde esnafın yüzü gülüyor. Çalışmalarımız halkı ve esnafımızı ilgilendiren konularda mutabakatı şart koyuyoruz. Yapacaklarımız anlatıyoruz. Gayet destek almış vaziyette çalışmalara başladık. Önemli bir proje hazırlıyoruz. Daha evvelden yapılmış bir takım aksaklıklar vardı onları da değiştiriyoruz. Tek tente tek çatı olacak. Tek tabela olacak. Alış veriş için insanların gelmesi için teşvik ediyoruz. Rahatça gezebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Buradaki çalışmayı görünce diğer esnaflarımız bunu isteyecektir. Biz burada fiziki anlamdaki işleri 1,5 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Esnafımızın da yapacağı işler var ve onlarda bunları eşgüdümlü şekilde yapacağız. Gayet pırıl pırıl bir yer olacak. Belediye ve esnaf işbirliğiyle bunu Didim'e kazandıracağız" dedi. - AYDIN