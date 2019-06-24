Son Dakika Haberleri: Didim'de lastik botta 30 kaçak göçmen yakalandı
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Didim'de lastik botta 30 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 kaçak göçmen yakalandı.

Didim'de lastik botta 30 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 kaçak göçmen yakalandı.
Didim'deki Panayır Adası yakınlarında, bugün saat 00.30 sıralarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, hareket halinde bir lastik bot olduğunu belirledi. Durdurulan lastik bottaki 19'u Filistin, 5'i Suriye, 3'ü Yemen, 2'si Mısır ve 1'i Somali uyruklu toplam 30 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler önce limana getirildi, kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:24 Kaynak: DHA
Güney Ege, Aydın, Didim, Güncel
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