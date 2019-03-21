Son Dakika Haberleri: Didim'de Lastik Botta 60 Kaçak Göçmen Yakalandı

Didim'de Lastik Botta 60 Kaçak Göçmen Yakalandı

53 dakika önce

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim'de Lastik Botta 60 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik botu, dün saat 06.00 sıralarında, Didim açıklarında bir lastik botu fark etti. Durdurulan lastik bottaki 37'si Suriye, 11'i Filistin, 8'i Irak ve 4'ü Yemen uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalandı. 26'sı erkek, 12'si kadın ve 22'si çocuk olan kaçak grubu, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Yakalanan kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:05 Kaynak: DHA

Aydın, Didim, Güncel
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