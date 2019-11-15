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Didim'de liseli öğrenciler okullarına zeytin fidanı dikti

7 saat önce

Didim Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği ve öğrencilerinin katılımıyla "Zeytinim olsun" projesi kapsamında okul bahçesine 75 adet zeytin fidanı dikildi.

Didim'de liseli öğrenciler okullarına zeytin fidanı dikti, System.String[]

Didim Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği ve öğrencilerinin katılımıyla "Zeytinim olsun" projesi kapsamında okul bahçesine 75 adet zeytin fidanı dikildi.


Didim Anadolu Lisesi öğrencileri okullarını zeytin fidanlarıyla donattı. Okul aile birliğinin öncülüğünde, öğrencilerin de katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte okul bahçesine 75 adet zeytin fidanı dikimi yapıldı. Öğrenciler kendi açtıkları çukurlara, kendi aldıkları zeytinleri dikerek, gelecek nesillere hem bir fidan hem de bir anı bıraktı.


Okul Müdürü Sait Aydın ise "Öğrencilerimiz okul aile birliği öncülüğünde kendi aralarında para toplayarak ağaç aldılar ve dikimi yaptılar. Aldıkları 75 fidanı okulda belirlenen yerlere dikildi. Amacımız temsili farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin hem kendileri hem de gelecek nesillere birer armağanı olmasını istedik" dedi. - AYDIN

Anadolu Lisesi, Zeytin, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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