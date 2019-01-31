Didim'de Lodos Balıkçıları Etkiledi
1 saat önce
Aydın sahillerinde etkisini sürdüren lodosun ardından gök gürültülü sağanak yağış da hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor.
Aydın
sahillerinde etkisini sürdüren lodosun ardından gök gürültülü sağanak yağış da hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Didim
saatlerinde başlayan lodos ve beraberin de devam eden sağanak yağışın zaman zaman ilçede elektrik kesintilerine de neden olduğunu belirten Didim Akbük
Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemalettin Erol, balıkçı teknelerin de elverişsiz hava şartları nedeniyle Akköy Taşburun
ve Akbük koyu balıkçı barınaklara sığındığını ifade etti.
Sahilde yağışla beraber denizdeki dalgaların boyu ise 4 metreye kadar çıktığı, fırtınanın açık denizde daha kuvvetli estiği belirtildi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:07 Kaynak: İHA
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