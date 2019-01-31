Son Dakika Haberleri: Didim'de Lodos Balıkçıları Etkiledi

Didim'de Lodos Balıkçıları Etkiledi

1 saat önce

Aydın sahillerinde etkisini sürdüren lodosun ardından gök gürültülü sağanak yağış da hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor.

Didim'de Lodos Balıkçıları Etkiledi, System.String[]
Aydın sahillerinde etkisini sürdüren lodosun ardından gök gürültülü sağanak yağış da hayatı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor.

Didim saatlerinde başlayan lodos ve beraberin de devam eden sağanak yağışın zaman zaman ilçede elektrik kesintilerine de neden olduğunu belirten Didim Akbük Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cemalettin Erol, balıkçı teknelerin de elverişsiz hava şartları nedeniyle Akköy Taşburun ve Akbük koyu balıkçı barınaklara sığındığını ifade etti.

Sahilde yağışla beraber denizdeki dalgaların boyu ise 4 metreye kadar çıktığı, fırtınanın açık denizde daha kuvvetli estiği belirtildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

Akbük, Aydın, Didim, Güncel
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