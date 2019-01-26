Didim'de Lodos Etkisini Sürdürüyor
51 dakika önce
Aydın'ın Didim ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Aydın
'ın Didim
ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Didim'in Altunkum sahillerinde mekan işleten esnaf önlem almaya çalışırken, yerel seçim öncesi aceleye getirilerek ana bulvarlara dikimi gerçekleştirilen mevsimlik çiçek fideleri olumsuz etkilendi. Didim sahillerin de lodosun ardından başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. - AYDIN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:37 Kaynak: İHA
Ailesiyle Birlikte Yaşadığı Evi Ateşe Veren Çoban, Oğluyla Birlikte Can Verdi, Eşi ve Diğer Oğlu İse Yaralandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan, Kuzey Irak'taki Üs Bölgesine Yapılan Saldırı Sonrası Kritik Görüşme
Hukuk Öğrencisi, Üniversite Yönetimine Açtığı Davayı Kazandı, Bütünleme Sınavlarındaki Sınırlama Kaldırıldı
10 Yılda 55 Milyar Dolar Kazandı! 2008 Krizi Sonrası Servetlerine Servet Kattılar