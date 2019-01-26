Son Dakika Haberleri: Didim'de Lodos Etkisini Sürdürüyor

Didim'de Lodos Etkisini Sürdürüyor

51 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Didim'de Lodos Etkisini Sürdürüyor, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan lodos etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Didim'in Altunkum sahillerinde mekan işleten esnaf önlem almaya çalışırken, yerel seçim öncesi aceleye getirilerek ana bulvarlara dikimi gerçekleştirilen mevsimlik çiçek fideleri olumsuz etkilendi. Didim sahillerin de lodosun ardından başlayan sağanak yağmur etkisini sürdürüyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

Aydın, Didim, Güncel
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