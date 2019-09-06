Son Dakika Haberleri: Didim'de makilik alanda çıkan yangında iki kaplumbağadan biri kurtarıldı
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Didim'de makilik alanda çıkan yangında iki kaplumbağadan biri kurtarıldı

44 dakika önce

AYDIN'ın Didim ilçesinde, makilik alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1 kaplumbağa yanarak öldü, yanmak üzere olan 1 kaplumbağa ise kurtarıldı.

Didim'de makilik alanda çıkan yangında iki kaplumbağadan biri kurtarıldı, System.String[]
AYDIN'ın Didim ilçesinde, makilik alanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan 1 kaplumbağa yanarak öldü, yanmak üzere olan 1 kaplumbağa ise kurtarıldı. Yangında 5 dönümlük alan da zarar gördü.
Hisar Mahallesi Akarkuyu mevkiindeki makilik alanda, saat 16.30 sıralarında, bilinmeyennedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen 2 itfaiye aracının müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 5 dönümlük makilik alan zarar gördü. Alevlerin arasında kalan 1 kaplumbağa ise yanarak öldü. Ayrıca söndürme çalışmaları sırasında yanmak üzere olan 1 kaplumbağa ise ekiplerce kurtarıldı. Kaplumbağa, üzerine su dökülerek serinletilmeye çalışıldı.
'BU DA BİR CANLI'
Kaplumbağayı kurtaran itfaiye görevlisi Ali Osman Öztalay, insanlardan duyarlılık istediklerini belirterek, "Bu da bir canlı. Bizler elimizden geleni yapıyoruz ama insanlardan da duyarlılık istiyoruz. Yangının içinde kalan bir kaplumbağanın vücudu tamamen yanmış ve telef olmuş. Bir tanesini kurtardık. İnsanlardan duyarlılık istiyoruz" dedi. Kurtarılan kaplumbağa, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına teslim edildi.


Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:53 Kaynak: DHA
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